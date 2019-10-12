Донецк, 12 октября, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Всемирную неделю космоса Донецкая Народная Республика встретила разговором о космическом будущем человечества. В преддверии космической недели здесь прошла международная научно-практическая конференция «Вторые Фёдоровские чтения в Донецке», приуроченная к 190-летию «патриарха» русского космизма — Николая Фёдоровича Фёдорова.

Выступление Виталия Даренского с открытой лекцией на Вторых Фёдоровских чтениях в Донецке. Донецкая республиканская библиотека для молодёжи, 28 сентября. Фото: Сергей Райнис

На болевой точке русского мира — в Донбассе особенно актуализируется тема жизни как порядка, братства, «умиротворения», идея движения вперед и вверх вопреки смерти и розни, поверх дробных идеалов, узко националистических моделей построения общества. И совсем не отвлеченно воспринимается здесь заданный Н. Ф. Федоровым, В. С. Соловьевым, В. И. Вернадским вектор соединения планетарности и «вселенскости» с уважением к каждому конкретному народу, ответственности за планету и большой космос — с ответственностью перед родным краем и своим отчим домом. Здесь, где действительный рубеж между жизнью и смертью, философия перестаёт быть отвлеченной: от неё требуется проективность.

В Донецке — столице ДНР, интенсивно работает Донецкое философское общество (региональное отделение Российского философского общества), проводится международная секция «Философия на линии фронта», регулярно выходит радиопрограмма «Философия на линии огня». И заложена традиция Фёдоровских чтений как одной из ветвей центральных, московских чтений. Интеллектуальные симпозиумы собирают вопрошающих, неравнодушных участников, осознанно делающих свой выбор в жизни: преподавателей, сотрудников сфер науки и культуры, студентов, военнослужащих.

Что касается донецкой «федоровианы», то здесь следует рассказать об основных ее вехах. Первый вдумчивый разговор о мыслителях-космистах начался в Донецкой республиканской библиотеке для молодёжи в 2017 году и был приурочен к юбилею Константина Эдуардовича Циолковского — к его 160-летию. Ряд прочитанных лекций, совершенно свободных для посещения, продемонстрировал заинтересованность и исследователей — филологов, философов, астрономов, биологов, и свободных слушателей, студенчества, старшеклассниковв дальнейших встречах, а главное, в необходимости толкования трудов Фёдорова, Чижевского, Циолковского, Соловьёва, Вернадского, в выведении формул прикладного значения!

Так, на базе Библиотеки для молодёжи начались открытые лекции по астрономии, переросшие в деятельность полноценного Клуба любителей астрономии. А 7 июня 2018 года, в день рождения «Московского Сократа», стартовала международная конференция «Первые Фёдоровские чтения в Донецке»: научная конференция и две секции «Николай Фёдоров и русские писатели» и «Русский космос и русский космизм». Помимо донецких ученых и педагогов в Чтениях приняли участие специалисты из Российской Федерации и Польши.

Следующий шаг — создание точки сборки интересующихся русским космизмом, астрономией, тех, кто надеется, что XXI век станет веком космическим. Такой точкой сборки стал Центр изучения космоса и космизма им.Н. Ф. Фёдорова, созданный все в той же Донецкой молодежной библиотеке. Вдохновил сотрудников и друзей библиотеки на создание центра Александр Марусев — исполнительный директор Ассоциации музеев космонавтики России (АМКОС). На открытие пришли поздравления от Владимира Джанибекова — лётчика-космонавта, президента АМКОС; Анастасии Гачевой — исследователя космизма, сотрудника Музея-библиотеки Н. Ф. Фёдорова в Библиотеке № 180 г. Москвы, и Ларисы Бабановой — библиотекаря, краеведа, организатора краеведческого центра им. Н. Ф. Фёдорова в г. Сасово Рязанской области (кстати, в Рязанском крае 2019 год объявлен Годом Федорова). На сегодняшний день Донецкий Центр имеет официальный статус члена АМКОС и полноправно участвует в формировании космической повестки сообщества.

Центр Фёдорова конституирует деятельность всей Донецкой молодежной библиотеки. И это глубоко символично. Ведь сам Фёдоров — не только философ-космист, но и «идеальный библиотекарь», видевший в библиотеках огромные возможности для самообразования, развития и сотрудничества людей и указывавший на долг авторов и ученых перед публичными библиотеками. Республиканская библиотека для молодёжи в глазах ее читателей и друзей все больше предстает настоящим универсумом знаний. Это и лекторий, и народный университет, а еще — место общения и соработничества, «родственного внимания» к людям и миру, почти федоровский «собор лиц».

Возвращаясь к международной конференции «Вторые Фёдоровские чтения в Донецке»: она прошла с 28 по 30 сентября, львиная доля встреч — на базе Донецкой республиканской библиотеки для молодёжи. Почётными гостями стали Александр Марусев и Анастасия Гачева (г. Москва), Виталий Даренский — философ, поэт из Луганска. В видеорежиме чтения сопровождали физик, популяризатор русского космизма во Франции Рудольф Бьеран и Николай Коротков — философ, писатель из города Киров. Значительную помощь в устроении чтений оказала общественная организация «Русский центр».

Донецк, это новое самодостаточное поприще для Фёдоровских чтений, представляли философы Дмитрий Муза, Андрей Коновалов, Владимир Савицкий, культуролог Иван Ревяков, астроном Дмитрий Спиридонов, священник Дмитрий Трибушный, биолог Андрей Сафонов, краевед-библиотекарь Эльмира Алиева, студент-медик Екатерина Стефано. И философ Андрей Коробов-Латынцев вместе с библиотекарем Никитой Олендарём — организаторы Первых и Вторых Фёдоровских чтений в Донецке.

Открытые лекции, собственно научная конференция, круглый стол по вопросам этического отношения к триаде «Человек — Техника — Космос», презентация книги одного из ведущих исследователей темы космизма в литературе Светланы Семеновой. Все это части интенсивной, насыщенной, а главное — плодотворной программы чтений. Посещения музеев: Исторического музея имени космонавта Георгия Берегового в Енакиево, Донецкого республиканского краеведческого музея, Донецкого цифрового планетария — и не ради одной любознательности, а для обсуждения новых идей, проектов сотрудничества. Ведь с Донецкой землей связаны судьбы пяти космонавтов, а в 2021 г. будет отмечаться 100-летие Георгия Берегового, и это, как говорили гости донецких чтений, должно стать для Донбасса поводом обрести свою космическую вертикаль. Поводом мечтать о будущем и строить это будущее — вместе Россией и с космосом. Недаром на встрече с музейщиками прозвучали предложения создать в Енакиево космически-образовательный центр, превратив город Георгия Берегового в космическую столицу ДНР.

Особого внимания заслуживают посетители Фёдоровских чтений в Донецке. Это не только исследователи и педагоги, но и простые люди, те самые «неучёные», от лица которых Фёдоров обращался к «учёным», призывая их не замыкаться в отвлеченном, кабинетном знании, а выйти в жизнь. Люди, тянущиеся к знанию, чувствующие свою причастность к большому замыслу, к «общему делу». В такой спайке «учёные-неучёные» и возможен действительный проект, действие.

Военный Донецк, где обнажены самые предельные вопросы, просто не позволяет теории отрываться от практики! Дискуссии о будущем здесь облекаются в конкретные инициативы: старт масштабного проекта «Донбасс космический», комплектование фонда Библиотеки для молодёжи тематической литературой, подготовка к 60-летию полёта Юрия Гагарина и 100-летию Георгия Берегового и, конечно, проведение третьей международной конференции «Фёдоровские чтения в Донецке».

Никита Олендарь