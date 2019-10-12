Москва, 12 октября, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya заявил, что все те, кто находится в Сирии нелегитимно, в конечном итоге должны покинуть эту страну.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По словам Путина, в итоге Сирийскую Арабскую республику должны будут покинуть все те, кто в ней находится нелегетимно — в нарушение международного права.

«Все, кто находится на территории любого государства, в данном случае Сирийской Арабской Республики, нелегитимно, должны покинуть эту территорию. Это касается вообще всех государств», — сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что в том случае, если будущее легитимное руководство Сирийской Арабской Республики скажет, что оно больше не нуждается в присутствии Вооруженных сил России, то и российская армия покинет Сирию.

Путин заявил, что данный вопрос Россия обсуждает со всеми своими партнерами, в частности и с Ираном и с Турцией.

Отдельно Путин призвал Саудовскую Аравию не использовать Сирию как площадку для противоборства.