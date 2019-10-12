Москва, 12 октября, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Советский фильм «Вий», снятый Георгием Кропачевым и Константином Ершовым в 1967 году вошел в сотню лучших фильмов ужасов всех времен по версии IndieWire, об этом 12 октября сообщается на официальном сайте издания.

Цитата из х∕ф «Вий». Реж. Константин Ершов, Георгий Кропачёв. 1967. СССР Ведьма

Картина была создана по одноименной повести Николая Гоголя и, с точки зрения экспертов в области кинематографа, мастерски изображает всевозможных инфернальных созданий. Фильм занял 89-е место.

Рейтинг был опубликован в преддверии «Дня всех святых», отмечаемого ежегодно в конце октября.

По данным издания лучшим фильмом ужасов стало «Сияние» Стэнли Кубрика. В десятку лидеров также вошли следующие ленты — «Ребенок Розмари» Романа Полански, «Психо» Альфреда Хичкока, «Чужой» Риддли Скотта, «Нечто» Джона Карпентера и другие.