Вашингтон, 12 октября, 2019, 05:51 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о разработке Вашингтоном и его партнёрами мер по обеспечению безопасности сирийских курдов, сообщает канал WKRN-TV.

Майк Помпео

Помпео отметил, что сейчас в Турции сотрудники Госдепартамента проводят консультации с турецкой стороной, пояснив, что планирует обсудить ситуацию на северо-востоке Сирии также с европейскими партнерами США.

Госсекретарь сказал, что Вашингтон мобилизует мировое сообщество для защиты сирийских курдов. «Америка намерена сделать это», — подчеркнул Помпео.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии войсковой операции «Источник мира», с целью создания на северо-востоке САР буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Турции, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирия назвала операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.