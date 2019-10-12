Вашингтон, 12 октября, 2019, 05:39 — ИА Регнум. Федеральная прокуратура американского штата Нью-Йорк начала расследование против адвоката президента США Дональда ТрампаРудольфа Джулиани. Его подозревают в нарушении законов о лоббизме, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

(сс) Gage Skidmore Рудольф Джулиани

Газета утверждает, что прокуратура намерена проверить деятельность Джулиани на Украине. Якобы он пытался добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве. Расследование должно показать, нарушал ли Джулиани законы о предотвращении иностранного вмешательства во внутреннюю политику США.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в США задержали двух выходцев из стран бывшего СССР Льва Парнаса и Игоря Фрумана по обвинениям в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний. Также сообщалось, что Парнас и Фруман якобы помогали Рудольфу Джулиани в расследовании деятельности сына экс-вице-президента США Джо Байдена Хантера на Украине. Также сообщалось, что арестованные ранее работали с юристами украинского олигарха Дмитрия Фирташа.