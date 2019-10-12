Анкара, 12 октября, 2019, 05:25 — ИА Регнум. Проводимая на севере Сирии без согласования с сирийскими властями турецкая военная операция призвана защитить права всех проживающих на этих территориях сирийцев, заявил 11 октября президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

"Антитеррористическая операция Турции предназначена для защиты прав всего северного сирийского народа, включая арабов, курдов, езидов и халдеев, а не для разделения Сирии», — заявил турецкий лидер.

Кроме того, бомбежки северных территорий Сирии, по мнению Эрдогана, обеспечат безопасное возвращение сирийских беженцев, находящихся в данный момент на территории Турции.

Напомним, военную операцию против курдских ополченцев и примкнувших к ним сил Турция начала в среду, 9 октября.