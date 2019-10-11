ИГ* взяло ответственность за атаку на российских военных в Сирии
* ИГ — запрещённая в России организация
Дарайя, Сирия, 12 октября, 2019, 02:55 — ИА Регнум. Террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла ответственность за взрывы на пути движения российской военной полиции, сообщает портал SITE Intelligence Group.
Mil.ru
Военная полиция России в Сирии
Ранее, 11 октября, два взрывных устройства сработали в Сирии на маршруте движения патруля российской военной полиции. Инцидент произошел в первой половине дня у населенного пункта Анхуль.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексея Бакина, пострадавших в результате инцидента не было. После взрыва место происшествия осмотрели сотрудники сирийских служб безопасности.