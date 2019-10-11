Вашингтон, 12 октября, 2019, 02:40 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки введут жесткие санкции к Турции в случае неприемлемых действий со стороны Анкары. Об этом 11 октября президент США Дональд Трамп заявил на встрече с представителями СМИ на лужайке Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Он заявил, что если власти Турецкой республики поведут себя так, как не должны этого делать, Америка применит санкции, «которые ранее испытывали» на себе немногие государства.

Кроме того, 11 октября глава минфина США Стивен Мнучин на выступлении перед журналистами в Белом доме заявил, что президент США предоставил его ведомству расширенные полномочия по вопросу введения санкций к Турции.

Решение вступит в силу по завершении консультаций между президентом, госсекретарем и главой минфина. По словам Мнучина, если указ ещё не подписан президентом, то это определенно произойдёт в течение дня.

Как пояснила пресс-служба министерства финансов США, указ направлен на то, чтобы «отговорить Турцию» от эскалации вооружённого конфликта в Сирии и действий против «Сил демократической Сирии». Минфину также будут даны полномочия введения санкций против субъектов, причастных к нарушениям прав человека, а также тех, кто «сознательно ведут дела» с ними.