Москва, 12 октября, 2019, 01:57 — ИА Регнум. Убийства женщин и детей должны караться «жестко и решительно» вплоть до смертной казни, заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов, сообщает 11 октября РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«Я не жестокий человек, — пояснил Зюганов, — но я считаю, что те, кто поднял руку на детей и женщин, те, кто лишает других жизни, должны быть наказаны, в том числе и смертной казнью».

По словам политика, фракция КПРФ в Госдуме вносила подобное предложение, поскольку «бороться надо более жестко и решительно».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вопрос о возвращении в российское правовое поле высшей меры наказания вновь стал актуальным после убийства в Саратове девятилетней девочки. По обвинению в тяжком преступлении задержан 35-летний подозреваемый. Ранее судимый за изнасилование и разбой мужчина дал признательные показания.