Анкара, 12 октября, 2019, 01:01 — ИА Регнум. Турецкие военные осведомлены о месторасположении наблюдательного поста США и потому приняли все необходимые меры предосторожности перед началом атаки для недопущения поражения позиций США, сообщила 11 октября пресс-служба министерства обороны Турции.

Msb.gov.tr Армия Турции

Согласно опубликованному минобороны сообщению, минометный обстрел велся с холмов, расположенных приблизительно в тысяче метров к юго-западу от наблюдательного пункта США.

«Ответный огонь по позициям террористов был открыт в целях самообороны», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что Анкара решительно опровергает заявление об обстреле по подразделениям США, но в качестве меры предосторожности прекратила обстрелы сразу после того, как было получено сообщение от американской стороны.

Напомним, военную операцию на северо-востоке Сирии Турция начала 9 октября 2019 года.