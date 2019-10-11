Анкара, 12 октября, 2019, 00:16 — ИА Регнум. Турецкие военные в ходе своей операции «Источник мира» на северо-востоке Сирийской Арабской Республики нейтрализовали 399 членов Рабочей партии Курдистана — Сил самообороны сирийских курдов (РПК-YPG). Об этом сегодня, 12 октября, сообщает пресс-служба министерства обороны Турции.

Kurdishstruggle Бойцы курдского отряда народной самообороны

Напомним, ранее турецкие военные сообщали о 342 «уничтоженных террористах» с момента начала военной операции «Источник мира».

«Общее число террористов РПК-PYD, которые были обезврежены в ходе успешно продолжающейся операции «Источник мира» к востоку от Евфрата, составило 399», — сказано в сообщении турецкого военного ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецкая военная операция «Источник мира» началась 9 октября. Турция используют против курдов фронтовую авиацию, бронетехнику и тяжелую артиллерию. Курдские силы представляют из себя пехоту со стрелковым вооружением, с некоторым количеством противотанкового оружия и устаревшими противовоздушными комплексами.