Анкара, 11 октября, 2019, 21:53 — ИА Регнум. Турция не остановит военную операцию «Источник мира» и будет продолжать её, невзирая на угрозы ряда стран, заявил 11 октября журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Эрдоган

«Вопреки некоторым заявлениям, мы не будем отказываться от тех шагов, которые уже сделали», — сказал Эрдоган.

Такими словами турецкий президент прокомментировал многочисленные осуждения операции в Сирии и угрозы некоторых стран о санкциях и эмбарго.

Эрдоган пояснил, что вооруженные силы Турции продолжат операцию, пока не будет создана зона безопасности вдоль турецко-сирийской границы.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство стран — членов военного блока НАТО, куда входит и Турция, осудили турецкую операцию в Сирии и призвали Анкару прекратить её.