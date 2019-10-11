Лос-Анджелес, США, 11 октября, 2019, 21:50 — ИА Регнум. Лесной пожар охватил северные окраины округа Лос-Анджелес американского штата Калифорния, 11 октября передает агентство Associated Press.

skeezy Лесной пожар

Площадь пожара к северу от Лос-Анджелеса составляет около 19 квадратных километров, однако огонь быстро подбирается к жилым районам из-за сухой погоды и ветра.

Спасатели и пожарные проводят экстренную эвакуацию тысяч жителей северных пригородов Лос-Анджелеса.

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