Москва, 11 октября, 2019, 21:05 — ИА Регнум. Необходимо ужесточить наказание за убийство детей, это поможет предотвратить трагедии, аналогичные произошедшему в Саратове. Такое мнение высказала детский омбудсмен России Анна Кузнецова.

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«Мы уже внесли свои предложения в Государственную думу, а на днях я просила ускорить принятие соответствующего законопроекта, на что получили положительный ответ», — передает ее слова пресс-служба уполномоченного по правам ребенка.

Кузнецова выразила надежду, что эти меры будут приняты в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство девятилетней девочки в Саратове произошло 9 октября. Подозреваемый уже задержан и дал признательные показания. Также известно, что он уже имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс, поскольку в поисках девочки участвовали многие жители Саратова.