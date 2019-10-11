Симферополь, 11 октября, 2019, 18:09 — ИА Регнум. До конца 2019 года между Крымом и Севастополем будет закрыт вопрос урегулирования границ. Об этом 11 октября журналистам сообщил и.о. губернатора города-героя Михаил Развожаев.

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«До конца года мы урегулируем все вопросы, связанные с границей субъектов, чтобы можно было Севастополю приступить к завершению формирования генерального плана», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, проект генплана Севастополя разрабатывался с 2015 года. В мае 2017 года он был представлен на общественных слушаниях, по итогам которых горожане высказали около 10 тысяч замечаний к нему. Позже прокуратура подала иск к правительству города, а суд первой инстанции его удовлетворил, постановив, что чиновники проявили незаконное бездействие в подготовке проекта генплана.