Москва, 11 октября, 2019, 17:57 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью легендарного космонавта Алексея Леонова. Запись опубликована 11 октября в Instagram.

Instagram.com/mossobyanin Соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова

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«Ушёл Алексей Леонов. Первый в открытом космосе. Мои соболезнования Светлане Павловне, родным и близким Алексея Архиповича. Самая добрая память», — написал Собянин.

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Как сообщало ИА REGNUM, советский космонавт, первый в истории человек, который совершил выход в открытый космос, дважды герой Советского Союза космонавт Алексей Леонов 11 октября скончался в Москве на 86-м году жизни.

Церемония прощания состоится 15 октября.