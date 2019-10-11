Москва, 11 октября, 2019, 17:47 — ИА Регнум. Медиа-марафон президента Украины Владимира Зеленского выглядел как малосодержательное шоу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

«Попытка Зеленского показать свою беспрецедентную открытость СМИ явно не удалась. Все 13 часов общения со СМИ можно уложить в несколько фраз, из которых следует, что президент Украины хоть и имеет конституционную власть, использовать ее явно не может, ситуацию в стране не контролирует, с нацбатальонами намеревается вести беседы, особый статус Донбасса предоставить не готов, и вообще, как решать ситуацию — не знает. Разговор со СМИ превратился в болтовню на завалинке и никакого влияния на положение дел внутри Украины и во внешнеполитическом поле не имеет», — отметил Железняк.

Президент РФ подчеркнул необходимость наличия политической воли украинского руководства для запуска мирного процесса на линии соприкосновения с Донбассом.

«Мы видим, что все попытки представителей ДНР и ЛНР начать разведение сил срываются украинской стороной. Это в очередной раз демонстрирует, что на Украине правят бал националисты, а киевские правители незалежной пока только играют роль власти», — добавил парламентарий.