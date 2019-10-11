Москва, 11 октября, 2019, 17:41 — ИА Регнум. Новый саммит демонстрирует, что при существующих различиях у стран СНГ — общее стремление к гармонизации и интеграции происходящих процессов как внутри Содружества, так и во взаимоотношениях с другими международными объединениями. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Железняк

«Страны СНГ не замкнуты внутри своей системы отношений и выступают против блокового мышления. Наши государства открыты к сотрудничеству, к новым форматам партнерства и разумным компромиссам, способным поднять на качественно новый уровень жизнь граждан в наших странах. Именно эту задачу всегда формулирует глава нашего государства на встречах с лидерами стран СНГ», — отметил Железняк.

Сегодня важнейшими сигналами, прозвучавшими от лица президента России Владимира Путина, стали готовность нашей страны системно противодействовать международному терроризму на Ближнем Востоке, адекватно отвечать на попытки США путём выхода из ДРСМД разрушить систему коллективной безопасности и незыблемость приверженности России условиям Минских соглашений, отметил парламентарий.

«Также важно, что наши страны едины в вопросах уважения суверенитета внутри Содружества и за его пределами. Все вопросы СНГ решаются исключительно на основе открытого диалога и достижения консенсуса. В отношениях в рамках СНГ мы продолжаем беречь традиции своих народов, сохранять культуру и духовные основы, не стремясь размыть национальный колорит и духовные ценности, как это пытаются сделать в ЕС», — указал депутат.