Цхинвал, 11 октября, 2019, 17:24 — ИА Регнум. Сотрудники министерства внутренних дел Южной Осетии будут проводить регулярные рейды с целью выявления таксистов, не имеющих лицензий. Нарушителям будут выписаны штрафы. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба министерства.

Sputnik-ossetia.ru Такси

В ведомстве уточнили, что таксист должен встать на учет в комитет по налогам и сборам, получить лицензию на три года в управлении по лицензированию, заплатив 880 рублей, и затем ежемесячно платить налог в размере 450 рублей.

Тем, кто занимается перевозкой пассажиров без лицензии, предстоит уплатить несколько штрафов, общая сумма которых составит примерно 15 тыс. рублей, отметили в ведомстве.

Рейдовые мероприятия проводятся сотрудниками МВД на основании закона республики «О лицензировании отдельных видов деятельности» на осуществление перевозок пассажиров на коммерческой основе легковым автомобильным транспортом.