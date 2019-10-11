Санкт-Петербург, 11 октября, 2019, 16:49 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге будет выставлен на продажу комплекс зданий бывшего лицея (1916 года постройки) на набережной реки Мойки, д. 26.

Дарья Драй ИА REGNUM Акватория Невы

«Это самый дорогой и крупный по площади объект, выставленный на продажу за последние 9 лет», — сообщил 11 октября Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга.

Там добавили, что объект находится в так называемом «Золотом треугольнике» Санкт-Петербурга, в 300 метрах от Невского проспекта и 400 метрах от Невы, в непосредственной близости от Дворцовой пощади.

Общая площадь помещений комплекса — около 4150 кв. м. Площадь земельного участка — 2428 кв. м. Начальная цена лота — 399 млн 660 тыс. рублей. Шаг аукциона — полмиллиона рублей.

Торги проведет 5 декабря 2019 года АО «Российский аукционный дом» (РАД) — специализированный продавец городского имущества, отобранный КИО по специальному конкурсу.

Как ожидают в Смольном, комплекс зданий может быть приспособлен инвестором под отель.