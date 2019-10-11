Брест, Белоруссия, 11 октября, 2019, 16:27 — ИА Регнум. В Пушкинском сквере близ улицы имениАдама Мицкевича в Бресте сегодня, 11 октября, торжественно открыли бюст гениальному русскому поэтуАлександру Пушкину. В церемонии приняли участие посол России в БелоруссииДмитрий Мезенцев и председатель Брестского облисполкомаАнатолий Лис.

Belarus.mid.ru Памятник А.С. Пушкину в Бресте

Памятный бюст подарен городу Российским военно-историческим обществом. По словам Лиса, его установка согласована на уровне Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые отдали соответствующие поручения министерствам культуры.

Чиновник обратил внимание: неподалёку находится филфак Брестского госуниверситета им. А.С. Пушкина. Лис указал на символичность мероприятия: в 2019 году в Белоруссии отмечают 220 лет со дня рождения польского поэта Адама Мицкевича, официально признанного в процессе «белорусизации» белорусским поэтом.

Он также отметил, что Пушкин и Мицкевич неоднократно встречались и даже «были схожи внешне, и их объединяло творчество» и «сегодня, через 200 лет они встретились на одной площадке — здесь рядом улица Адама Мицкевича и его бюст».

Дмитрий Мезенцев заявил, что «этот памятник — символ дружбы народов, а не политических течений и взглядов». Он также рассказал, как сделал себе визитку на «беларускай мове».

На церемонии зачитали также приветствие министра культуры РФ Владимира Мединского, который об установке бюста Пушкину в Бресте высказался так: «Он должен олицетворять собой простую истину — судьбы братских народов России и Белоруссии неразрывны. Они скреплены общей многовековой историей, нерушимой дружбой и взаимной поддержкой самой идее принадлежности к одной цивилизации».

Напомним, предыдущая установка мемориального бюста Пушкину в Могилёве вызвала бурную реакцию русофобов, выдвинувших требования к властям, которые были частично удовлетворены: с постамента бюста классику мировой литературы была удалена цитата из его стихотворения «Клеветникам России». Тогда, в 2015 году, посольство России в Белоруссии не встало на защиту пушкинского бюста, переданного в дар белорусскому областному центру другой российской общественной организацией. Своё возмущение «актом государственного вандализма» выказали представители белорусской интеллигенции и НГО.

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