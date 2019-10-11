Брест, Белоруссия, 11 октября, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, исполненный в виде бюста, подарило белорусском Бресту Российское военно-историческое общество по случаю 1000-летия основания города и 220-летия со дня рождения классика.

Belarus.mid.ru Церемония открытия памятника А.С. Пушкину в Бресте

Бюст Пушкина, как сообщает РИА Новости, установлен по инициативе российского посольства в Белоруссии в новом сквере рядом с улицей, носящей имя другого всемирно известного поэта — Адама Мицкевича, на которой расположен филологический факультет Брестского госуниверситета имени Пушкина

Также на церемонии открытия бюста было зачитано послание министра культуры России Владимира Мединского, в котором говорится, что данный памятник «должен олицетворять собой простую истину: судьбы братских народов России и Белоруссии неразрывны, они скреплены общей многовековой историей, нерушимой дружбой и взаимной поддержкой, самой идеей принадлежности к одной цивилизации».

Кроме этого, на открытии памятника великому русском поэту выступил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, который подчеркнул важность данного события для культурной, гуманитарной, православной славянской традиции народов Белоруссии и России, и уважения к тем гражданам отечества, которые сделали многое для возвеличивания этой традиции.

Отметим, автором бюста Александру Сергеевичу Пушкину, постамент которого выполнен из дымовского гранита, стал российский скульптор Виталий Шанов.