Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 12 октября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 12 октября: Красная армия наступает. Немец бежит без оглядки.

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12 октября 1943 года началась наступательная операция Западного фронта на оршанском направлении.

12 октября 1944 года войска 3-го Украинского фронта и Народно-освободительной армии Югославии выбили немцев из Смедерево юго-восточнее Белграда.

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