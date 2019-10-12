Война: Красная армия наступает. Немец бежит без оглядки. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг
Москва, 12 октября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 12 октября: Красная армия наступает. Немец бежит без оглядки.
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12 октября 1943 года началась наступательная операция Западного фронта на оршанском направлении.
12 октября 1944 года войска 3-го Украинского фронта и Народно-освободительной армии Югославии выбили немцев из Смедерево юго-восточнее Белграда.
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