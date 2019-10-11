Копенгаген, 11 октября, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отказалась делать поспешные выводы и требовать незамедлительного введения санкций против Турции из-за военной операции в северной Сирии. Глава датского правительства считает, что к решению кризиса должно подключиться все мировое сообщество, в том числе Организация Объединенных Наций и Европейский Союз.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Метте Фредериксен заявила о желании сначала все досконально изучить и только потом делать какие-либо выводы. «Сейчас я не буду делать никаких заявлений относительно ситуации в Сирии. Более того, я считаю несерьезным подход тех, кто уже сейчас говорит о готовности ввести санкции», — добавила премьер-министр. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что предоставит 3,5 миллионам мигрантов возможность перебраться в Европу, если европейские государства не прекратят критиковать начавшуюся военную операцию. О начале наступления турецкие власти объявили вскоре после вывода американского контингента из северной Сирии.