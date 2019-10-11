Омск, 11 октября, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев 11 октября публично извинился перед жителями Омска за недостроенное метро.

upisfree Вход в один из тоннелей Омского метро

Это заявление Полежаев сделал, когда рассказывал о возрождении Ильинского собора в библиотеке им. Пушкина. По словам экс-губернатора, которые цитирует портал «Омск-информ», его жизни бы не хватило, чтобы построить и метро, и гидроузел.

«Меня обвиняют в том, что я метро не построил. Кто вам мешает, стройте. Есть постановление правительства о строительстве метро и гидроузла. 36 миллиардов выделено было», — заявил бывший омский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, метро и Красногорский гидроузел считаются одними из главных омских долгостроев.

Читайте также: СП РФ: Омская область не справляется с долгостроями, в том числе с метро

По информации аудиторов, степень строительной готовности омского метрополитена в 2016 году оценивалась в 36%. Предусмотренный объём финансирования строительства составлял 30 582,4 млн рублей. Объём затрат незавершенного строительства — 8 773,8 млн рублей. Стоимость работ по консервации объектов метро — 2 904,7 млн рублей. Строительство не ведётся с 2014 года.

Читайте также: Счётная палата РФ: недостроенное омское метро представляет опасность

Леонид Полежаев руководил Омской областью с 1990 по 2012 год.