Омск, , 06:46 — REGNUM

Правительство Омской области приняло неполные меры в части консервации недостроенного омского метрополитена. Такой вывод, согласно информации из бюллетеня Счётной палаты РФ №7 за 2019 год, сделали аудиторы.

Метро остаётся одним из основных омских долгостроев. В декабре 2016 года аудиторы установили, что степень строительной готовности объекта составляла 36%.

Предусмотренный объём финансирования строительства составлял 30 582,4 млн рублей, в то время как объём затрат незавершенного строительства составил 8 773,8 млн рублей. Стоимость работ по консервации объектов омского метро составляет 2 904,7 млн рублей.

Застройщик — КУ «Управление по строительству» — не обеспечил консервацию объекта. Правительство Омской области, со своей стороны, не приняло надлежащих мер по консервации метрополитена, говорится в информации аудиторов. Бюджетные ассигнования на консервацию объекта не выделены до сих пор:

«Непринятие в 2017—2018 годах мер в части консервации объекта, в том числе предложенных Счётной палатой, привело к значительной деформации котлованов Омского метрополитена».

Аудиторы считают, что такая ситуация влечёт риски не только существенного удорожания работ по его консервации, но и «возникновения аварийных ситуаций с тяжёлыми последствиями, в том числе на прилегающей к жилой застройке территории (возможно, уже в 2019 году)».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам проверки 2016 года Счётная палата предложила провести консервацию омского метро. Стройка к тому времени не велась уже два года, госконтракт на строительство был расторгнут.

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