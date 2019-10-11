Одесса, Украина, 11 октября, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он помнит о Крыме. Он сделал такое заявление 11 октября в своём выступления по поводу предстоящих мероприятий по случаю дня защитника Украины в Одессе (14 октября).

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По словам украинского лидера, которые приводит телеканал «112 Украина», возвращение Крыма в состав Украины будет «следующим вызовом» украинской власти по окончании урегулирования ситуации в Донбассе.

Также президент Украины подчеркнул, что при донбасском урегулировании не произойдёт сдача национальных интересов Украины и рассказал, что у него уже появилась «аллергия на слово «капитуляция».

"Это (сдача национальных интересов Украины — прим. ред.) не обо мне и это не про Украину», — заявил Владимир Зеленский.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины рассказал журналистам, что ни инфраструктуры, ни «цивилизации» в Крыму, пока он был в составе Украины, можно сказать, не существовало.