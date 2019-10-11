Исламабад, 11 октября, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Депрессия становится все более распространенной проблемой в Пакистане, угрожая наиболее работоспособным гражданам в больших городах страны, считают местные эксперты.

Жизнь в Пакистане

Пакистанский телеканал Samaa TV цитирует выводы Фонда исследований и просвещения в области неврологии. По данным экспертов пакистанского фонда, более 35% жителей страны испытывают постоянные проблемы с депрессией из-за нагрузок на рабочем месте, низкого уровня жизни или неблагоприятного окружения. Самая тяжелая ситуация сложилась в «экономической столице» — мегаполисе Карачи (провинция Синд), где от депрессии страдают более пяти миллионов человек. Ученые связывают проблемы с депрессией в Пакистане с ростом числа самоубийств.

Как отмечают эксперты, система здравоохранения Пакистана не приспособлена для оказания помощи страдающим от депрессии, так как в медицинских центрах не хватает квалифицированных психотерапевтов.