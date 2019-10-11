Анкара, 11 октября, 2019, 13:30 — ИА Регнум. Как известно, 9 октября 2019 года Турция начала на северо-востоке Сирии военную операцию против сирийских курдов под названием «Родник мира». Целью операции официально объявлено создание зоны безопасности вдоль турецкой границы за счёт сирийской территории шириной 32 километра и протяжённостью 480 километров.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Начало данной операции было осуждено практически всеми странами Европы. Первой в практическом плане отреагировала Финляндия, заявив о приостановке военно-технического сотрудничества с Анкарой и заморозке всех поставок оружия и материалов для военно-промышленного комплекса Турции.

Её примеру последовали Норвегия и Испания. Норвегия также заморозила поставки оружия Анкаре. А Испания решила забрать с территории Турции свои ЗРК Patriot, которые там находятся в соответствии с многосторонним соглашением.

Таким образом, у Турции для обеспечения своей ПВО и ПРО появилась необходимость закупки дополнительного количества ЗРК С-400 российского производства.

Анкара получит четыре дивизиона С-400 «Триумф». Комплексы будут подготовлены к эксплуатации до конца 2019 года. К июню 2020 года планируется использовать возможности комплексов в полной мере.