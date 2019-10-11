Ашхабад, 11 октября, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за националистических формирований, заявил 11 октября российский лидер Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Договорились о разводе сил, но никак действующий президент (Украины) не может обеспечить развод боевых подразделений и техники — ну не может», — сказал Путин.

По словам российского лидера, в эти районы подъехали «националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдёт с этих позиций, мы там встанем». Глава государства отметил, чтобы решить данный вопрос, необходима политическая воля.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября стало известно, что вооруженные силы Украины пропустили через контрольно-пропускной пункт в Кременном (оккупированная украинскими войсками часть Луганской Народной Республики) вооруженную колонну националистов, которые намеревались сорвать и в итоге сорвали разведение войск в районе населенного пункта Золотое.

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