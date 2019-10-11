Столтенберг рассказал, сколько НАТО вложило в инфраструктуру в Турции
Анкара, 11 октября, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Организация Североатлантического договора (НАТО) вложила в военную инфраструктуру Турции в течение последних лет $5 млрд. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Иван Шилов ИА REGNUM
Йенс Столтенберг
Данное заявление он сделал 11 октября во время совместной-пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.
Он отметил, что вложение касалось военных объектов государства, в том числе радаров.
Как передавало ИА REGNUM, 10 октября пресс-служба НАТО опубликовала заявление Столтенберга в отношении военной операции, которую Турция начала проводить на территории Сирии. Он отметил, что Турция имеет право на обеспечение собственной безопасности.