Санкт-Петербург, 11 октября, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Два преступления, связанные с автомобилями популярной службы вызова такси, раскрыты сотрудниками полиции Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

В Красносельском районе задержан водитель такси, отобравший у своего пассажира деньги под угрозой ножа. 10 октября мужчина, 1986 года рождения, сообщил в полицию о том, что водитель такси на Ленинском проспекте, недовольный отменой заказа на продолжение маршрута и полученной за выполненную поездку суммой, с помощью физической силы и ножа похитил 7700 рублей.

Как выяснили полицейские, за рулем находился не владелец автомобиля, а его знакомый. Гражданин Азербайджана, 1997 года рождения, найден и задержан, ему инкриминируют грабеж.

В Калининском районе Петербурга в тот же день 17-летний молодой человек, проезжая в качестве пассажира в такси, у дома 53 по проспекту Просвещения с помощью физической силы отнял у водителя мобильный телефон стоимостью пять тысяч рублей.

«Полицейские установили личность злоумышленника. Похищенное изъято. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным экспертного исследования средний доход водителя такси в Москве и Санкт-Петербурге составляет около 83 тыс. рублей в месяц.