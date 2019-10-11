Ашхабад, 11 октября, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Президент Гурбангулы Бердымухамедова провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, прилетевшим в Ашхабад для участия в заседании Совета глав государств СНГ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Kremlin.ru Гурбангулы Бердымухамедов

Лидеры двух стран обсудили нынешнее состояние и перспективы туркмено-белорусского сотрудничества в торгово-экономической сфере, контакты по линии образования, науки и культуры, спорта и туризма.

Бердымухамедов и Лукашенко отметили нацеленность обеих стран на инновационное развитие и желание реализовывать новые перспективные совместные проекты, а также констатировали близость позиций по вопросам региональной и глобальной проблематики.