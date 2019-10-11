Ашхабад, 11 октября, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ заявил, что не имеет ничего против либерализма, но у России есть свои интересы.

Kremlin.ru Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ

Российский лидер отметил, что его «пытаются пощипывать» по поводу того, что он говорил о либерализме.

«Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции, свои веками устоявшиеся культурные формы взаимодействия», — отметил глава государства, добавив, что их необходимо развивать и поддерживать.

Как сообщало ИА REGNUM, в недавнем интервью газете Financial Times президент России Владимир Путин заявил, что так называемая либеральная идея изжила себя окончательно.

По его словам, нереалистичность её элементов уже признана рядом стран. По мнению российского лидера, существовать либерализм как идея может, но не стоит думать, что он вправе быть «абсолютно доминирующим фактором».

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