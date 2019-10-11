Москва, 11 октября, 2019, 11:27 — ИА Регнум. В ходе 2000-х годов правительству РФ удалось изменить концепцию развития сельского хозяйства и сделать его привлекательным для инвестиций — для этого, в частности, понадобилось отправить фермеров в банки. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе делового завтрака на тему комплексного развития сельских территорий в Корпоративном университете Сбербанка, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф. Сбербанк

Так, по его словам, правительство активно изменяло сложившуюся в 1990-х годах систему сельского хозяйства.

«Я очень хорошо помню цитату, с которой я начинал бороться, когда пришел в правительство. Цитата известного вице-премьера: «Россия должна кормить своих крестьян». Это настолько противоестественная цитата человека из 90-х годов, вице-премьера, который отвечал за сельское хозяйство — Александра Заверюхи… Мы боролись с этим, но не за сокращение субсидий, а превращение их в субсидирование процентных ставок с тем, чтобы научить фермера экономичному ведению хозяйства… Цель была отправить фермеров в тысячи банков, которые бы начали с ним разговаривать на бизнес-языке», — напомнил Греф.

По его словам, процесс не был безболезненным, и в первые годы работники села и финансовые сотрудники банков не могли найти общий язык и договориться. Однако затем программа принесла результаты.

«Фермеры научились считать, и, на мой взгляд, это было ключевым фактором, который подтолкнул сельское хозяйство в свою конкурентоспособную стадию жизни», — заявил Греф.

Принятие закона об обороте сельхозземель и праве собственности на землю, а также принятие нацпроекта кардинально изменили ситуацию.

«Это поменяло сельское хозяйство… Российское сельское хозяйство — одно из самых конкурентоспособных. И самое главное, что российский крестьянин сегодня кормит Россию. Мы перевернули ситуацию 90-х годов, и это критически важно. Мы доказали, что в сельском хозяйстве может быть экономика, оно может быть интересно для инвестиций, и туда пошли инвестиции», — подчеркнул Греф.