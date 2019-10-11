Москва, 11 октября, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский выступил против возвращения смертной казни и настаивает на гуманизации уголовного законодательства.

Стефано Усси. Казнь. XIX век

«У смертной казни много издержек. Террористов, скажем, казнить нет смысла, они добровольно идут на смерть, их этим не напугать. Тюрьма для них страшнее. Кроме того, мы не застрахованы от ошибок. Хорошо известен случай, когда за одно из преступлений маньяка Чикатило казнили другого человека, и это не единичный случай», — отметил Жириновский.

Он призвал заменять уголовное наказание иным.

«Мы наоборот должны гуманизировать наше уголовное законодательство, заменять тюрьму иным наказанием для людей, совершивших нетяжкие правонарушения и проступки, стремиться закрывать пустые тюрьмы, а не заполнять новые», — указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с предложением вернуть смертную казнь выступил депутат Госдумы Евгений Примаков («Единая Россия») после убийства ребенка в Саратове.