Волгоград, 11 октября, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Муниципальные котельные Волгограда начнут запуск систем теплоснабжения и подачу теплоносителя потребителям с 14 октября. В течение пяти дней поэтапно проведут пусконаладочные работы, а затем тепло в полном объёме придёт во все социальные учреждения и многоквартирные дома, сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе администрации города.

Volgadmin.ru Отопительный сезон

Отопительный сезон в Волгограде традиционно начинается одновременно с постепенным снижением температуры. На всех социально значимых объектах и в жилом фонде города техническая готовность к приёму теплоносителя составляет 100%. Некоторые социальные объекты начали отапливать досрочно, с конца сентября, по поручению губернатора Андрея Бочарова.

В Волгограде обеспечивают потребителей теплом 124 муниципальные котельные, 81 ведомственная, а также 317 тепловых пунктов.