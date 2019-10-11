Эр-Рияд, 11 октября, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Вооруженные силы Саудовской Аравии нанесли ракетный удар по нефтяному танкеру Ирана, об этом 11 октября сообщает иранское агентство IRNA.

Нефтяной танкер

Утверждается, что инцидент произошел рано утром. Власти королевства пока не прокомментировали ситуацию.

Утверждается, что атака якобы была ответом на аналогичные действия Тегерана, однако власти Исламской Республики это отрицают.

Напомним, ситуация в Персидском заливе остается напряженной. Противостояние Саудовской Аравии, США с одной стороны и Ирана с другой угрожает стабильности региона. Однако все стороны конфликта подчеркивают свое желание не развязывать боевых действий.