Копенгаген, 11 октября, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время заседания внешнеполитического комитета Фолькетинга заявила, что её беспокоит начавшаяся в северной Сирии военная операция Турции, однако ни о каких санкциях пока речи не идет.

(сс) News Øresund — Johan Wessman Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

«Это крайне серьезная ситуация. Есть причины беспокоиться за безопасность мирного населения в регионе. Помимо этого, операция может ослабить наши возможности в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отметил он.

По словам главы датского правительства, в настоящее время нужно оказывать давление на Анкару с тем, чтобы турецкие власти отказались от продолжения наступательной операции.

«В рамках ЕС в этом направлении уже идет работа. Кроме того, посла Турции вызвали в датский МИД, чтобы донести нашу позицию», — добавила Метте Фредериксен — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Военная операция Турции стала возможной после того, как Белый Дом принял решение о выводе своих войск из северной Сирии. Турецкие вооруженные силы уже осуществили воздушные и ракетные удары, а также направили сухопутные части к сирийской границе.