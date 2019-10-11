Эрбиль, Ирак, 11 октября, 2019, 09:05 — ИА Регнум. Сирийские курдские беженцы в Иракском Курдистане вышли на акции протеста против вторжения Турции в Сирию, об этом 10 октября сообщает Kurdistan.ru.

Levi Clancy Курдская демонстрация в Ираке

Манифестация была организована в столице курдской автономии, городе Эрбиль. Люди отправились к штаб-квартире ООН, чтобы побудить международное сообщество к активным действиям против турецкой агрессии.

«Мы здесь, чтобы донести свою позицию до международного сообщества и правозащитников, с целью побудить их остановить вопиющую агрессию против нашего народа», — заявил один из демонстрантов.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии с целью противодействия курдским повстанцам, сражающимся против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).