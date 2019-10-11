Сахалинская область, 11 октября, 2019, 08:36 — ИА Регнум. На социально-экономическое развитие Курильских островов на Сахалине в 2020 году выделят 1,45 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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По информации правительства региона, деньги поступят в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016−2025 годы». Средства поступят от доходов нефтегазового проекта «Сахалина-2».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия отменила пилотный тур японцев на южные Курилы.