Южно-Курильск, , 04:59 — REGNUM Группе японских туристов отказано в посещении южной части Курильских островов. МИД Японии отложил на неопределённый срок пилотный тур, который должен был состояться с 11 по 16 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации министерства иностранных дел Японии, это решение было принято по требованию России.

«В дальнейшем возможность осуществления тура будет обсуждаться с имеющими к этому отношение сторонами», — пояснили в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 50 туристов из Японии должны были прибыть на Курильские острова в рамках пилотного туристического проекта. В основном группа состояла из пенсионеров.