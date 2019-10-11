Токио, 11 октября, 2019, 08:01 — ИА Регнум. Квалификационная автогонка Гран-при Японии в классе «Формула 1» перенесена с 12 октября на 13 октября из-за тайфуна «Хагибис». Об этом 11 октября сообщают организаторы соревнований — Международная автомобильная федерация (FIA).

Формула 1

Квалификационные заезды начнутся 13 октября в 10:00 по местному времени, гонка — в 15:10.

В случае неблагоприятных погодных условий и эти заезды могут быть перенесены.

Ранее ИА REGNUM сообщало о надвигающемся на Японию тайфуне «Хагибис», который по мощности сравнивают с тайфуном «Ида», обрушившимся на острова в 1958 году.

В ожидании удара стихии 12−13 октября, в Японии отменяются авиарейсы, закрываются школы, перекрываются дороги вдоль побережья.

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