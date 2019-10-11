Якутск, 11 октября, 2019, 06:30 — ИА Регнум. Минспорт Якутии с 2018 года не платит спортсменам за призовые места на соревнованиях. Без зарплат остались 136 тренеров и спортсменов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

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«Грубо говоря, это наша зарплата. Чем выше уровень, тем больше оплата. Но с прошлого года 136 спортсменов и тренеров не могут добиться своих выплат. В бюджете нет денег», — говорит чемпионка мира по мас-рестлингу Ирина Севрюк.

Чиновники в минспорте Якутии обещают решить проблему с накопившимся долгом до конца года.

На запрос News.Ykt.Ru пришёл ответ:

«Предусмотренные объёмы финансовых средств не покрыли общую потребность. Перед спортсменами Якутии и их тренерами за 2018 год образовалась задолженность в размере 31 млн 425 тыс. рублей. В настоящее время министерством по физической культуре и спорту Якутии внесены предложения в проект закона республики о поправках в бюджете. При положительном решении данного вопроса обязательства по выплатам будут исполнены до конца 2019 года».

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании Совета по физической культуре и спорту в Нижегородской области глава государства Владимир Путин предложил поощрять занимающихся спортом работников предприятий и их работодателей.