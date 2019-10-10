Нижний Новгород, , 22:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин предложил продумать меры стимулирования регулярно занимающихся спортом сотрудников предприятий и их работодателей. Об этом он заявил на заседании президентского Совета по физической культуре и спорту.

Также он считает целесообразным ввести в штатное расписание ставок спортивных инструкторов.

«Возможно, стоит подумать о введении в штатное расписание трудовых коллективов и муниципальных организаций ставок инструкторов спорта, и, конечно, о мерах стимулирования занимающихся спортом работников и соответственно их работодателей», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября Путин посетил Нижегородскую область, где выступил на пленарном заседании международного форума «Россия — спортивная держава». Он провел встречу с представителями международных спортивных организаций, а также заседание Совета по физкультуре и спорту при президенте РФ.