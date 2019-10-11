Москва, 11 октября, 2019, 06:21 — ИА Регнум. Будущие водители обязаны будут сдавать медицинский тест для выявления хронического алкоголизма. Об этом 11 октября сообщает газета «Коммерсантъ».

Проверка на употребление алкоголя

В материале издания описывается ситуация, с которой столкнутся граждане России, желающие получить водительские права впервые или вернуть их после лишения.

Новые правила, в соответствии с которыми тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, указывающего на хронический алкоголизм, — становится обязательным, уже приняты приказом Министерства здравоохранения и проходят регистрацию в Министерстве юстиции.

Также для получения медицинской справки будущим водителям предложат сдать анализы на употребление психоактивных веществ: опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона, барбитурата.

Новый приказ Минздрава согласован с МВД. О поддержке инициативы медиков заявила также президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

Вместе с тем к новым правилам прохождения медосмотра у экспертов остается много вопросов. Кроме того, высказываются опасения, что черный рынок медицинских справок отреагирует на нововведение массовым предложением услуг по «чистым анализам».

Ранее ИА REGNUM сообщало о предложении Минздрава РФ ввести обязательное тестирование водителей на употребление психоактивных веществ при медосмотре претендентов на водительские права.