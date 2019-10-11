Москва, 11 октября, 2019, 05:45 — ИА Регнум. Переговоры спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова и посла государства Катар Фахада аль-Аттыйи прошли в Москве, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Msb.gov.tr Турецкая артиллерия

Встреча проходила 10 октября по просьбе посла Катара.

Помимо текущих вопросов развития российско-катарских отношений, стороны обсудили последние события на Ближнем Востоке. Акцент был сделан на ситуации в Сирии в связи с началом на ее северо-востоке турецкой военной операции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр обороны Катара Халед аль-Аттыйя поддержал военную операцию Турции на северо-востоке Сирии.