Казахстан, 23 октября, 2006, 11:38 — ИА Регнум. 22 октября в Алма-Ате, в рамках Международной выставки автомобилей и аксессуаров "Автошоу - 2006", прошел заключительный день выставки ретро-автомобилей, которая длилась три дня, передает корреспондент ИА REGNUM.

"В выставке приняло участие 12 машин, среди которых три автомобиля - Газ-21 - 1954, 1955 и 1958 годов выпуска, "горбатый" Запорожец, Кадиллак - 1964 года. Самая старая машина экспозиции - Москвич 46 года", - подчеркнул участник выставки Андрей Квардаков. Он отметил, что в настоящее время идет оформление документов по созданию в Алма-Ате автомобильного ретро-клуба. "Нам обещают дать территорию под Алма-Атой для создания клуба. Сейчас мы ведем работу по регистрации клуба. У нас 22 автомобиля. В разработке Фольксваген 1966 года и Москвич 401 - 1953 года. Хозяева ретро-автомобилей стали собираться вместе больше года назад, в нашем активе автопробег Алма-Ата - Астана, который прошел 28 ноября прошлого года", - отметил он.