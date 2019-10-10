Анкара, 11 октября, 2019, 02:19 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверял американского лидера Дональда Трампа в намерениях продвинуться на 30 километров вглубь территории Сирии, заявил высокопоставленный представитель Госдепа США журналистам.

Msb.gov.tr Турецкие солдаты

По его словам, Турция обещала Соединенным Штатам создать зону в 30 километров шириной на границе с Сирией.

«Президент Эрдоган сказал президенту Трампу, что… будет действовать сам…, продвигаться на 30 километров до шоссе, которое идет с востока на запад из Ирака к Евфрату», — приводит слова чиновника РИА Новости.

Также Эрдоган заявил Трампу, что Турция теперь будет одна нести ответственность за безопасность в этом регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала вторжение на северо-восток Сирии в рамках операции «Источник мира». Отмечалось, что за первые дни боев турецкие войска смогли овладеть 11 населенными пунктами.