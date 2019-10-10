Анкара, 11 октября, 2019, 01:59 — ИА Регнум. Войска Турции совместно с отрядами сирийской оппозиции взяли под контроль 11 селений на северо-востоке Сирии в ходе операции «Источник мира», сообщает агентство Anadolu.

Турецкие войска

Сообщается, что турецкие войска вытеснили курдские отряды с пяти селений в районе города Телль-Абъяд. Ранее турки захватили четыре селения у Телль-Абъяда и два в районе Рас эль-Айна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкие войска взяли в кольцо курдские отряды в районе Рас-эль-Айна на севере Сирии. Отмечалось, что к югу от города ведут бои про-турецкие ополченцы, а с запада и востока уже подошли войска ВС Турции.